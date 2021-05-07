В связи с закрытием Бродовского тракта изменена схема движения автобусов

В Перми полностью закрыто движение по Бродовскому тракту в районе сопряжения с улицей Героев Хасана. Здесь строители планируют уложить новое дорожное полотно. Ограничения снимут лишь утром 11 мая. В связи с работами изменена схема движения общественного транспорта.В Соболи перестал ходить 75-й автобус, вместо него пришел автобус 25-й, который обычно ездит в микрорайон Новобродовский. Вот что сообщают в пермском департаменте транспорта.Полина Коряковцева, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс»: "Автобусный маршрут № 75 будет курсировать сообщением «Площадь Дружбы – микрорайон Липовая гора». Для обеспечения транспортной доступности микрорайона Соболи часть рейсов автобуса № 25 будет курсировать по маршруту «Комсомольская площадь – НПО «Биомед» - микрорайон Соболи». На автобусах, которые будут совершать продленные рейсы, будет установлена специальная табличка. Автобус будет следовать по улицам Таежная, Бродовскому тракту и улице Братской. Посадка и высадка пассажиров будет проводиться на существующих остановочных пунктах. Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на сайте Гортранса".