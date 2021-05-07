В Перми продолжается череда мемориальных событий

Череда мемориальных событий в Перми продолжилась церемонией возложения цветов у монумента работникам пермского завода имени Дзержинского, погибшим во время Великой Отечественной войны.Гости митинга расположились в сквере неподалёку, так как перекрывать дорогу под мемориалом в этом году власти отказались. Венки к пьедесталу подняли курсанты. К сожалению, из-за пандемии посетить мероприятие не смог ни один из ветеранов Великой Отечественной.В годы войны Молотовский завод имени Дзержинского выпускал для нужд фронта взрыватели и капсюльные втулки. За станками стояли женщины и подростки. Почти все рабочие ушли в действующую армию. За годы войны завод только взрывателей изготовил больше 100 миллионов штук. Раиса Лунева: "Работали очень много времени, по 12 часов, даже некоторые спали возле станков и снова работали. В 8-м цехе в военное время сутками работали люди. А подростки работали по 12 часов".7 мая церемония возложения пройдет на Егошихинском некрополе у мемориала «Скорбящая мать», где соберутся представители ветеранских организаций, школьники и волонтеры, чтобы почтить память солдат Великой Отечественной войны.Утром 9 мая первые лица города и края принесут цвету к мемориалу "Вечный огонь" у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.