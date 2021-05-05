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В Пермский край доставлена вакцина "ЭпиВак Корона"
Вера Коростелёва: "Может, придётся попутешествовать ещё по нашей стране, поэтому, чтобы никаких не было препятствий. Всё нормально, не больно, даже не почувствовала".
Важно знать, что второй компонент вакцины необходимо ставить там же, где и первый. Медработник выпишет памятку при первом уколе.
В пермских поликлиниках говорят, что дефицита вакцины нет. В ближайшие дни ожидается очередная партия «Спутника» и «ЭпиВак Короны».
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