В Пермский край доставлена вакцина "ЭпиВак Корона". Теперь наравне со «Спутником», можно получить и её, но по назначению врача. Препарат уже имеется в некоторых прививочных пунктах. Несмотря на выходные дни, в Прикамье ежедневно открыты все прививочные кабинеты. Они ждут пациентов в первой половине дня. Предварительно нужно записаться. Это можно сделать на сайтах «Госуслуги» и «К врачу» или же позвонить по единому телефону службы записи, а также напрямую администратору своей поликлиники. Всего в Пермском крае 55 медорганизаций, где делают прививки. Их полный перечень есть на сайте Министерства здравоохранения Пермского края.Вера Коростелёва: "Может, придётся попутешествовать ещё по нашей стране, поэтому, чтобы никаких не было препятствий. Всё нормально, не больно, даже не почувствовала".Важно знать, что второй компонент вакцины необходимо ставить там же, где и первый. Медработник выпишет памятку при первом уколе.В пермских поликлиниках говорят, что дефицита вакцины нет. В ближайшие дни ожидается очередная партия «Спутника» и «ЭпиВак Короны».