Подробности сильного пожара на складе пластиковой посуды в Перми

В Перми накануне сильный пожар уничтожил склад пластиковой посуды на улице Васильева. Густой черный дым заполонил округу и взволновал жителей даже самых дальних районов краевой столицы. Видео сделали очевидцы. Густой черный дым образовался из-за того, что горел склад пластиковой посуды. По словам Ивана Суворова, едкий запах стоял на всю округу.Иван Суворов: "Видите сами по постройке, здание сгорело полностью. Дым глубокий стоял плотный, черный".Из-за сильного ветра клубы дыма пошли в жилой сектор. В микрорайоне Крохалевка окутали верхние этажи высотных домов. Запах гари стоял на улицах и в квартирах людей.Анатолий Педора: "Оттуда ветер и, видите, черное пятно, еще темнее было, все туда шло. Пахло жареным".Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. На момент прибытия пожарных расчётов здание было полностью объято пламенем. В тушении было задействовано 70 человек личного состава.В тушении приняли участие несколько единиц пожарной техники. В том числе для быстрой локализации огня использовали и пожарный поезд.Погибших нет. Причины пожара устанавливаются.Ирина Гомзикова, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Тушение осложняла ветреная погода, а также наличие внутри горючей загрузки в виде пластиковой продукции. На месте развернут штаб пожаротушения".Черный дым с улицы Васильева, 3 видели даже в Закамске. Сначала люди подумали, что это облака и надвигается гроза.Герман Патраков: "В окно туда смотрю, думаю, туча. Понял что пожар, чёрный такой дым, долго полчаса больше. Потом пожарные приехали, час тушили, наверно".На этой неделе ожидается сухая и ветреная погода. Сотрудники МЧС призывают быть осторожными с огнем, чтобы предотвратить пожароопасные ситуации.