Подробности сильного пожара на складе пластиковой посуды в Перми
Иван Суворов: "Видите сами по постройке, здание сгорело полностью. Дым глубокий стоял плотный, черный".
Из-за сильного ветра клубы дыма пошли в жилой сектор. В микрорайоне Крохалевка окутали верхние этажи высотных домов. Запах гари стоял на улицах и в квартирах людей.
Анатолий Педора: "Оттуда ветер и, видите, черное пятно, еще темнее было, все туда шло. Пахло жареным".Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. На момент прибытия пожарных расчётов здание было полностью объято пламенем. В тушении было задействовано 70 человек личного состава.
В тушении приняли участие несколько единиц пожарной техники. В том числе для быстрой локализации огня использовали и пожарный поезд.
Погибших нет. Причины пожара устанавливаются.Ирина Гомзикова, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Тушение осложняла ветреная погода, а также наличие внутри горючей загрузки в виде пластиковой продукции. На месте развернут штаб пожаротушения".
Черный дым с улицы Васильева, 3 видели даже в Закамске. Сначала люди подумали, что это облака и надвигается гроза.
Герман Патраков: "В окно туда смотрю, думаю, туча. Понял что пожар, чёрный такой дым, долго полчаса больше. Потом пожарные приехали, час тушили, наверно".
На этой неделе ожидается сухая и ветреная погода. Сотрудники МЧС призывают быть осторожными с огнем, чтобы предотвратить пожароопасные ситуации.
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