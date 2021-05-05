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Подробности сильного пожара на складе пластиковой посуды в Перми

В Перми накануне сильный пожар уничтожил склад пластиковой посуды на улице Васильева. Густой черный дым заполонил округу и взволновал жителей даже самых дальних районов краевой столицы. Видео сделали очевидцы. Густой черный дым образовался из-за того, что горел склад пластиковой посуды. По словам Ивана Суворова, едкий запах стоял на всю округу.
Иван Суворов: "Видите сами по постройке, здание сгорело полностью. Дым глубокий стоял плотный, черный".
Из-за сильного ветра клубы дыма пошли в жилой сектор. В микрорайоне Крохалевка окутали верхние этажи высотных домов. Запах гари стоял на улицах и в квартирах людей.
Анатолий Педора: "Оттуда ветер и, видите, черное пятно, еще темнее было, все туда шло. Пахло жареным".Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. На момент прибытия пожарных расчётов здание было полностью объято пламенем. В тушении было задействовано 70 человек личного состава.
В тушении приняли участие несколько единиц пожарной техники. В том числе для быстрой локализации огня использовали и пожарный поезд.
Погибших нет. Причины пожара устанавливаются.Ирина Гомзикова, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Тушение осложняла ветреная погода, а также наличие внутри горючей загрузки в виде пластиковой продукции. На месте развернут штаб пожаротушения".
Черный дым с улицы Васильева, 3 видели даже в Закамске. Сначала люди подумали, что это облака и надвигается гроза.
Герман Патраков: "В окно туда смотрю, думаю, туча. Понял что пожар, чёрный такой дым, долго полчаса больше. Потом пожарные приехали, час тушили, наверно".
На этой неделе ожидается сухая и ветреная погода. Сотрудники МЧС призывают быть осторожными с огнем, чтобы предотвратить пожароопасные ситуации.

Опубликовано: 05.05.2021 в 09:33 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.05.2021

В Пермский край доставлена вакцина "ЭпиВак Корона" →

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