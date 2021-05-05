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В пермские больницы поступило лекарство для лечения осложнений коронавируса →
Для больниц Пермского края закупят новые компьютерные томографы
Новые томографы будут установлены в 10 крупных лечебных учреждениях края – в городские больницы Кунгура, Соликамска, Чусового, а также стационары и поликлиники Перми, Добрянского, Лысьвенского, Октябрьского, Верещагинского городских округов.
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