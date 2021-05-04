В Прикамье будут судить сбытчиков пятитысячных фальшивок

В СЧ СУ УМВД России по г. Перми завершено расследование уголовного дела в отношении четырех прикамцев, обвиняемых в сбыте пятитысячных купюр. Участниками группы являются двое жителей Чусового и двое жителей Лысьвы.Следователи установили, что в октябре прошлого года 31-летний чусовлянин приобрел партию фальшивых купюр через интернет-магазин и предложил знакомым сбывать их на территории Прикамья. "Мужчины ходили по торговым точкам, где отсутствовали детекторы поддельных денег и делали недорогие покупки, расплачиваясь фальшивками. Полученную сдачу, уже подлинными купюрами, забирали себе", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Всего полиция установила 19 фактов сбыта на территории Перми, Чусового и Лысьвы. На период следствия двоих фигурантов заключили под стражу. Всем четверым предъявлено обвинение по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. На днях уголовное дело передано в суд для рассмотрения.