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В Прикамье будут судить сбытчиков пятитысячных фальшивок
Следователи установили, что в октябре прошлого года 31-летний чусовлянин приобрел партию фальшивых купюр через интернет-магазин и предложил знакомым сбывать их на территории Прикамья. "Мужчины ходили по торговым точкам, где отсутствовали детекторы поддельных денег и делали недорогие покупки, расплачиваясь фальшивками. Полученную сдачу, уже подлинными купюрами, забирали себе", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Всего полиция установила 19 фактов сбыта на территории Перми, Чусового и Лысьвы. На период следствия двоих фигурантов заключили под стражу. Всем четверым предъявлено обвинение по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. На днях уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
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