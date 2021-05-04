В Перми проходит чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоров

В Перми в спорткомплексе им. Сухарева проходит чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоров. Соревновательная часть началась еще 1 мая, а вот церемонию открытия провели только сейчас.На взятие самой высокой точки спортсменам — скалолазам нужно чуть более 6 секунд. Дисциплина так и называется- лазанье на скорость. Эмоции зашкаливают. В разгаре полуфинал Первенства Европы. За самые быстрые секунды соревнуются почти 300 сильнейших юниоров из 19 стран. Уралец Семён Останин среди них. Уступает «в скорости», но ещё есть шансы в любимой дисциплине «Боулдеринг».Семён Останин, финалист Первенства Европы по скалолазанию: "Впервые вошёл в финал получается, попался объективно сильный соперник и не смог удержаться. Опыт- на всех соревнованиях это всегда опыт. Ценнее опыта ничего нет".Международный дебют сегодня для всех участников 14-15 лет. Это младшая категория. Самым опытным скалолазам- по 19 лет. Пермь принимает первый за полтора года международный молодежный старт.Евгений Чернышёв, президент федерации альпинизма и скалолазания Пермского края: "Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся по организации путешествий сегодня, 19 стран- участниц доехали до Перми. Это наш общий большой успех". Крупнейший континентальный старт проходит на обновлённом пермском скалодроме в спорткомплексе Сухарева. Он получен в рамках гранта Фонда поддержки олимпийцев России.Стоимость этой отвесной поверхности 73,7 млн рублей. Состоит новый комплекс из 5 модулей: два из них – мобильных- тренировочных, и три самых высоких- для поведения соревнований самого высокого уровня.Первенство Европы организуется под эгидой Европейского совета Международной федерации спортивного скалолазания с 2012 года. Второй раз из трёх, доверенных к проведению в России турниров, принимает Пермь. В зачёте- три дисциплины: боулдеринг, это преодоление коротких трасс без страховки, лазанье на трудность и скорость.В Перми последний в истории раз наградят победителей в многоборье. Определяют их автоматически- по итогам выступлений в отдельных дисциплинах. В дальнейшем на всех взрослых и молодежных чемпионатах под эгидой всемирной организации скалолазания вводится двоеборье.Владимир Попов, судья соревнований: "На Олимпиаде этого года двоеборье будет первый раз как олимпийская дисциплина. С 24 года будет уже два вида: двоеборье и скорость".Поэтому велика вероятность, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже выступят те, кто сейчас берёт вершины пермского скалодрома. Увидеть будущих олимпийцев в пермском спорткомплексе Сухарева можно до 5 мая. При соблюдении масочного режима вход на трибуны свободный.