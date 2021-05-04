Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Прикамье будут судить сбытчиков пятитысячных фальшивок

В Перми проходит чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоров

В Перми в спорткомплексе им. Сухарева проходит чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоров. Соревновательная часть началась еще 1 мая, а вот церемонию открытия провели только сейчас.На взятие самой высокой точки спортсменам — скалолазам нужно чуть более 6 секунд. Дисциплина так и называется- лазанье на скорость. Эмоции зашкаливают. В разгаре полуфинал Первенства Европы. За самые быстрые секунды соревнуются почти 300 сильнейших юниоров из 19 стран. Уралец Семён Останин среди них. Уступает «в скорости», но ещё есть шансы в любимой дисциплине «Боулдеринг».
Семён Останин, финалист Первенства Европы по скалолазанию: "Впервые вошёл в финал получается, попался объективно сильный соперник и не смог удержаться. Опыт- на всех соревнованиях это всегда опыт. Ценнее опыта ничего нет".
Международный дебют сегодня для всех участников 14-15 лет. Это младшая категория. Самым опытным скалолазам- по 19 лет. Пермь принимает первый за полтора года международный молодежный старт.
Евгений Чернышёв, президент федерации альпинизма и скалолазания Пермского края: "Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся по организации путешествий сегодня, 19 стран- участниц доехали до Перми. Это наш общий большой успех". Крупнейший континентальный старт проходит на обновлённом пермском скалодроме в спорткомплексе Сухарева. Он получен в рамках гранта Фонда поддержки олимпийцев России.
Стоимость этой отвесной поверхности 73,7 млн рублей. Состоит новый комплекс из 5 модулей: два из них – мобильных- тренировочных, и три самых высоких- для поведения соревнований самого высокого уровня.
Первенство Европы организуется под эгидой Европейского совета Международной федерации спортивного скалолазания с 2012 года. Второй раз из трёх, доверенных к проведению в России турниров, принимает Пермь. В зачёте- три дисциплины: боулдеринг, это преодоление коротких трасс без страховки, лазанье на трудность и скорость.
В Перми последний в истории раз наградят победителей в многоборье. Определяют их автоматически- по итогам выступлений в отдельных дисциплинах. В дальнейшем на всех взрослых и молодежных чемпионатах под эгидой всемирной организации скалолазания вводится двоеборье.
Владимир Попов, судья соревнований: "На Олимпиаде этого года двоеборье будет первый раз как олимпийская дисциплина. С 24 года будет уже два вида: двоеборье и скорость".
Поэтому велика вероятность, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже выступят те, кто сейчас берёт вершины пермского скалодрома. Увидеть будущих олимпийцев в пермском спорткомплексе Сухарева можно до 5 мая. При соблюдении масочного режима вход на трибуны свободный.

Опубликовано: 04.05.2021 в 15:45 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Прикамье будут судить сбытчиков пятитысячных фальшивок

Несколько автобусов и трамваев в Перми будут курсировать по графику буднего дня с 4 по 7 мая

В Перми стартовала противоклещевая обработка

"Окна Победы": Пермский край присоединился к всероссийской акции

В Прикамье начали ликвидировать «дикие» свалки

Поезд Победы прибыл в Пермь

Пожарные потушили крупный пожар на складе в Перми. Видео

В Прикамье продолжается ликвидация последствий шквалистого ветра

Полет упавшего мотодельтаплана не был санкционирован

Объявлен сбор средств на организацию похорон восьми человек, погибших на пожаре в Кудымкаре


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье будут судить сбытчиков пятитысячных фальшивок

Обратите внимание

в Перми

Мэрия Перми заключает договоры на работу летних кафе
Мэрия Перми заключила первые пять договоров на работу летних кафе. Они будут располагаться на тех же местах, что и в прошлом году. Еще 12 мест будут внесены в схему размещения НТО, и по ним пройдут торги. Договор с арендаторами кафе заключается на 5 месяцев - с мая по сентябрь включительно. Рестораны, которые открывают летние веранды, могут это сделать без прохождения конкурсных процедур. Достаточно согласовать внешний вид веранды и внести ее в схему размещения нестационарных объектов. 
30.04.2021 в 09:45

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Началась разработка проектов достройки трех проблемных домов Перми
Фондом защиты прав дольщиков Пермского края заключены контракты на разработку проектно-сметной документации для достройки трех проблемных домов, расположенных по пр. Декабристов, 97, ул. Адмирала Ушакова, 34, ул. Кировоградской, 68а.
30.04.2021 в 09:16

Метки: Общество, Экономика, в Перми

В ПФО дан старт началу нового сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
В Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье». В сезоне 2020-2021 гг. заявки на конкурс подали 416 коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. В их числе – два представителя Пермского края. Это молодежный театр при Пермском государственном национальном исследовательском университете (спектакль «Р» по мотивам пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б.Л. Васильева). Сегодня Пермский край начал готовиться к третьему сезону окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Напомним, в рамках фестиваля ежегодно проводятся конкурсы для молодежных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет). Проект направлен на популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.
26.04.2021 в 15:40

Метки: Культура, в Перми

Великий и ужасный Сальвадор Дали - в Перми
Центральный выставочный зал представляет уникальную выставку, где обычные форматы зрительского восприятия сочетаются с мультимедийными экспозициями. Это как раз тот случай, когда один раз лучше увидеть.
13.04.2021 в 15:15

Метки: Культура, в Перми

21-летний лихач извинился перед жителями Перми
Инспекторы ГИБДД задержали и доставили в отдел для беседы 21-летнего лихача. Молодой человек любил грубо нарушать правила дорожного движения. Практически каждый такой случай он снимал на камеру и выкладывал ролики в Сеть. Один из возмущенных пользователей сделал видеоподборку антиподвигов, которая привлекла внимание инспекторов.
13.04.2021 в 14:40

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

В России

Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
В ближайшие два месяца Пермский край и Федерация бокса России намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в результате которого столица Прикамья должна вернуть себе статус одного из центров российского бокса. Еще недавно Пермь принимала Чемпионат Европы, - потенциал остался, а поддержки стало меньше. Новый губернатор не прочь вернуть региону былую славу, тем более что Прикамье стабильно остается местом, где воспитывают сильнейших боксеров.
16.04.2021 в 12:59

Метки: Спорт, В России

В Перми стартовала реконструкция сквера у гостиницы «Урал»
Подрядная организация приступила к демонтажу покрытия тротуаров. В сквере выполнят устройство наружного освещения, обновят зелёные насаждения, установят новые малые архитектурные формы. Завершится благоустройство сквера в 2022 году.
15.04.2021 в 16:53

Метки: В России

В Прикамье стартовал региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов
В Прикамье проходит региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Команды-победители представят Пермский край на окружном заключительном этапе в сентябре этого года в Саранске.
31.03.2021 в 11:33

Метки: Образование, В России

У робота в МФЦ закончился испытательный срок
У виртуального консультанта, роботизированного голосового помощника, который в январе 2021 года был внедрен в контактном центре МФЦ Пермского края, закончился испытательный срок работы. Пилотирование нового сервиса прошло успешно. Только в марте робот принял более 15,4 тыс. звонков, взяв на себя почти 70% обращений, поступающих в call-центр.
30.03.2021 в 08:30

Метки: Наука и техника, В России

В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России
В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России Олег Матыцин. Поездка была приурочена к прошедшему в Прикамье финалу Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
29.03.2021 в 16:35

Метки: Спорт, Общество, В России, Власть

Лента новостей RSS каналы

В голосовании за объекты благоустройства на 2022 год приняли участие около 32 тыс. жителей ПрикамьяВ голосовании за объекты благоустройства на 2022 год приняли участие около 32 тыс. жителей Прикамья

В Прикамье выявлено 100 новых случаев заражения COVID-19В Прикамье выявлено 100 новых случаев заражения COVID-19

В Перми проходит чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоровВ Перми проходит чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоров

В Перми состоялся фестиваль современного танца ORDJO FESTВ Перми состоялся фестиваль современного танца ORDJO FEST

Между Пермским краем и Мариинским театром заключено соглашение о сотрудничествеМежду Пермским краем и Мариинским театром заключено соглашение о сотрудничестве

В Прикамье будут судить сбытчиков пятитысячных фальшивокВ Прикамье будут судить сбытчиков пятитысячных фальшивок

Несколько автобусов и трамваев в Перми будут курсировать по графику буднего дня с 4 по 7 маяНесколько автобусов и трамваев в Перми будут курсировать по графику буднего дня с 4 по 7 мая

В Перми стартовала противоклещевая обработкаВ Перми стартовала противоклещевая обработка

"Окна Победы": Пермский край присоединился к всероссийской акции "Окна Победы": Пермский край присоединился к всероссийской акции

В Прикамье начали ликвидировать «дикие» свалкиВ Прикамье начали ликвидировать «дикие» свалки

Поезд Победы прибыл в ПермьПоезд Победы прибыл в Пермь

Пожарные потушили крупный пожар на складе в Перми. ВидеоПожарные потушили крупный пожар на складе в Перми. Видео

В Прикамье продолжается ликвидация последствий шквалистого ветраВ Прикамье продолжается ликвидация последствий шквалистого ветра

Полет упавшего мотодельтаплана не был санкционированПолет упавшего мотодельтаплана не был санкционирован

Объявлен сбор средств на организацию похорон восьми человек, погибших на пожаре в КудымкареОбъявлен сбор средств на организацию похорон восьми человек, погибших на пожаре в Кудымкаре

Осторожно: клеща можно "поймать" даже в паркеОсторожно: клеща можно "поймать" даже в парке

«Сберздоровье» – сервис медицинских услуг для всей России«Сберздоровье» – сервис медицинских услуг для всей России

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.04.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.04.2021

МЧС: 1 мая в Прикамье дожди, грозы, сильный ветерМЧС: 1 мая в Прикамье дожди, грозы, сильный ветер

В Перми представили роботов со всего мираВ Перми представили роботов со всего мира

Вступил в законную силу приговор в отношении 10 наркодилеров

Глава Прикамья оценил ход реализации нацпроекта "Образование" в ВерхнекамьеГлава Прикамья оценил ход реализации нацпроекта "Образование" в Верхнекамье

Директором Пермского театра оперы и балета назначен Довлет АнзароковДиректором Пермского театра оперы и балета назначен Довлет Анзароков

Роспотребнадзор предупреждает: клещи активизировалисьРоспотребнадзор предупреждает: клещи активизировались

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную