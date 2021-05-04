Несколько автобусов и трамваев в Перми будут курсировать по графику буднего дня с 4 по 7 мая

← В Перми стартовала противоклещевая обработка
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← В Перми стартовала противоклещевая обработка
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30.04.2021 в 09:45
30.04.2021 в 09:16
26.04.2021 в 15:40
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В Перми стартовала противоклещевая обработка
"Окна Победы": Пермский край присоединился к всероссийской акции
В Прикамье начали ликвидировать «дикие» свалки
Поезд Победы прибыл в Пермь
Пожарные потушили крупный пожар на складе в Перми. Видео
В Прикамье продолжается ликвидация последствий шквалистого ветра
Полет упавшего мотодельтаплана не был санкционирован
Объявлен сбор средств на организацию похорон восьми человек, погибших на пожаре в Кудымкаре
Осторожно: клеща можно "поймать" даже в парке
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.04.2021
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