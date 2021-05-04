В Прикамье начали ликвидировать «дикие» свалки

В Пермском крае начинаются работы по устранению «диких» свалок. Органы местного самоуправления представили в краевое Министерство ЖКХ и благоустройства графики ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территориях муниципалитетов. Они составлены по результатам мониторинга территорий, а также на основании обращений жителей и общественных организаций. Всего до конца года на территории Прикамья будут ликвидированы более 350 несанкционированных объектов.В министерстве ЖКХ и благоустройства сообщили, что жители могут направлять информацию о несанкционированных свалках в местную администрацию. Также информацию о «диких» свалках можно направлять на портал «Управляем вместе», а также оставлять на сайте «Теплоэнерго» te-perm.ru в разделах «Сообщить о свалке» и «Направить обращение».Напомним, в прошлом 2020 году в Пермском крае ликвидировано 1 140 несанкционированных свалок мусора в оврагах и границах населенных пунктов. Всего на полигоны отправлено свыше 27 тыс. тонн мусора.