В Прикамье начали ликвидировать «дикие» свалки
В министерстве ЖКХ и благоустройства сообщили, что жители могут направлять информацию о несанкционированных свалках в местную администрацию. Также информацию о «диких» свалках можно направлять на портал «Управляем вместе», а также оставлять на сайте «Теплоэнерго» te-perm.ru в разделах «Сообщить о свалке» и «Направить обращение».
Напомним, в прошлом 2020 году в Пермском крае ликвидировано 1 140 несанкционированных свалок мусора в оврагах и границах населенных пунктов. Всего на полигоны отправлено свыше 27 тыс. тонн мусора.
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