Поезд Победы прибыл в Пермь

Украшенный цветами и транспарантами со словом «Победа», в Пермь накануне прибыл ретропоезд. На Перми-1 воссоздали радостный миг встречи воинского эшелона, возвращающегося домой. На самом деле, этот состав - настоящий музей на колесах.Паровоз ЕА-3113, который называли «американкой», действительно сделан в США. В 1940-е годы по ленд-лизу в Советский Союз было поставлено 2 тысячи таких машин. Конкретно эта — с Дальнего Востока, до 70-х годов стояла на станции запаса. В 2015-м паровоз решили реконструировать. В капитальном ремонте участвовали и пермские машинисты. Андрей Завьялов, машинист-инструктор локомотивного депо «Пермь сортировочная»: "В конце 2020 года пришёл в депо приписки - «Пермь сортировочная», где мы его эксплуатируем. Сейчас он работоспособен. Поднять пары немножко — сейчас давление в котле 10 атмосфер. Поднимем до 12,5 и поедем!"С другой стороны поезда - уже знакомый пермякам советский паровоз серии «Л», получивший прозвище «Лебедяка» по фамилии конструктора Лебедянского. Эта машина уже несколько лет доставляет мобильный музей «Поезд Победы» на станции Пермского края и за его пределы. Впервые в составе поезда двухосные платформы: на первой — дивизионный миномёт М-160, изготовленный в Молотове и в народе называемый «Самоваром», на второй - платформа-сцена, именно на таких выступали артисты, чтобы поднять боевой дух солдат. Этот вагон носил название «аптека-перевязочная». Даже в таких стеснённых условиях, не останавливая движение поезда, врачи проводили небольшие операции, дезинфицировали бинты и инструмент. Эргономичными, как сейчас говорят, были даже полки, которые легко превращались в носилки. Здесь же делали лекарства.Светлана Одиноких, начальник отдела по сохранению исторического наследия Дорожного центра научно-технической информации и библиотек Свердловской железной дороги: "Это сейчас мы привыкли к готовым лекарствам, а в то время лекарство нужно было составлять. Обязательно ехал провизор, который мог приготовить любое лекарство, которое было необходимо по предписанию медиков". Также все желающие могли заглянуть в офицерский вагон и вагон-теплушку.Василина Корнилова: "Мы обязаны наше поколение воспитывать, чтобы они знали историю России. Но главное для нашей семьи, что у нас ребёнок поездами увлекается. Два замечательных повода, чтобы провести время здесь сегодня".Окунуться в атмосферу тех лет помогают волонтёры, которые вручают зрителям «письма с фронта», а также военный оркестр.