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Поезд Победы прибыл в Пермь
С другой стороны поезда - уже знакомый пермякам советский паровоз серии «Л», получивший прозвище «Лебедяка» по фамилии конструктора Лебедянского. Эта машина уже несколько лет доставляет мобильный музей «Поезд Победы» на станции Пермского края и за его пределы. Впервые в составе поезда двухосные платформы: на первой — дивизионный миномёт М-160, изготовленный в Молотове и в народе называемый «Самоваром», на второй - платформа-сцена, именно на таких выступали артисты, чтобы поднять боевой дух солдат. Этот вагон носил название «аптека-перевязочная». Даже в таких стеснённых условиях, не останавливая движение поезда, врачи проводили небольшие операции, дезинфицировали бинты и инструмент. Эргономичными, как сейчас говорят, были даже полки, которые легко превращались в носилки. Здесь же делали лекарства.Светлана Одиноких, начальник отдела по сохранению исторического наследия Дорожного центра научно-технической информации и библиотек Свердловской железной дороги: "Это сейчас мы привыкли к готовым лекарствам, а в то время лекарство нужно было составлять. Обязательно ехал провизор, который мог приготовить любое лекарство, которое было необходимо по предписанию медиков". Также все желающие могли заглянуть в офицерский вагон и вагон-теплушку.
Василина Корнилова: "Мы обязаны наше поколение воспитывать, чтобы они знали историю России. Но главное для нашей семьи, что у нас ребёнок поездами увлекается. Два замечательных повода, чтобы провести время здесь сегодня".
Окунуться в атмосферу тех лет помогают волонтёры, которые вручают зрителям «письма с фронта», а также военный оркестр.
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