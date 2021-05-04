"Окна Победы": Пермский край присоединился к всероссийской акции

Акция "Окна Победы", рожденная на пике самоизоляции в минувшем году, похоже прижилась. В Перми уже появились первые стекла, украшенные праздничной символикой. Рисует девятиклассница пермской школы Мария с детского сада. Навыки пригодились ей и сегодня. Вместе с мамой принимает участие во всероссийской акции «Окна Победы». Таким образом семья встречает 9 мая.Мария Целищева: "Сейчас об этом забывается, но мне так кажется, что это очень важно. Мы бы сейчас так не жили, если бы не Великая Отечественная война - мирное небо над головой, много возможностей в нашей стране сейчас".День Победы Мария считает семейным днём. Войну прошли все прадеды. И продолжающая второй год пандемия вспомнить родственников не помешала.Наталья Демакова, мама: "Помогаем, рассказываем, дети вопросы задают. Для чего, зачем. Мы им рассказываем, что была война. Сейчас мир благодаря нашим ветеранам".Всероссийской акции «Окна Победы» уже два года. Формат участия разный. Можно создать рисунок, написать слова благодарности ветеранам или же вырезать из бумаги аппликации. Поместить всё это желательно на самое видное место – окно или балкон.Мария Целищева: "Мы специально рисовали с двух сторон, чтобы красивый вид был не только с улицы, но и в доме".В этом году к флешмобу присоединяется весь Пермский край. Вот, например, Чайковский. Здесь за дело принялись даже дошколята.Своим творчеством участники делятся в интернете. Для этого существует специальный хэштег. С его помощью публикации будут автоматически добавляться на официальный сайт флешмоба.Чтобы принять участие в акции, необязательно быть художником. Необходимые трафареты можно скачать на официальном сайте. На выбор - все символы победы, голуби, вечный огонь и даже солдаты.Свой отклик творческие работы находят молниеносно. Реакция прохожих только положительная. Сергей Ковизин: "Довольно-таки красиво. Отдают честь тому, что 9 мая, помнят ветеранов. Я считаю, это красиво и симпатично. Хоть какую-то память высказывают тому, что помнят о Великой войне".Продлится всероссийский флешмоб до 10 мая. В прошлом году он собрал больше 110 тысяч публикацией по всей России.