Директором Пермского театра оперы и балета назначен Довлет Анзароков

Сегодня, 30 апреля, руководству Пермского театра оперы и балета был представлен новый генеральный директор – Довлет Анзароков, в чьем послужном списке – работа в Александринском театре (Национальном драматическом театре России). Кроме того, он является советником при ректорате Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.Как заявили в министерстве культуры Пермского края, новый генеральный директор Пермского театра оперы и балета был выбран в результате сложного отбора. От конкурса было решено отказаться, так как, во-первых, Устав театра не предполагал проведения конкурса, а, во-вторых, профессионалов такого высокого уровня очень мало, и нужен адресный подход.Довлет Анзароков – ученик народного артиста РСФСР С.М. Слонимского. Он автор более 40 музыкальных произведений различных форм и жанров. Премьеры сочинений проходили на сценах престижных концертных залов в России (Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича) и за рубежом (Концертхаус, Берлин, Эльбская филармония Гамбурга).