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Директором Пермского театра оперы и балета назначен Довлет Анзароков
Как заявили в министерстве культуры Пермского края, новый генеральный директор Пермского театра оперы и балета был выбран в результате сложного отбора. От конкурса было решено отказаться, так как, во-первых, Устав театра не предполагал проведения конкурса, а, во-вторых, профессионалов такого высокого уровня очень мало, и нужен адресный подход.
Довлет Анзароков – ученик народного артиста РСФСР С.М. Слонимского. Он автор более 40 музыкальных произведений различных форм и жанров. Премьеры сочинений проходили на сценах престижных концертных залов в России (Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича) и за рубежом (Концертхаус, Берлин, Эльбская филармония Гамбурга).
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