Роспотребнадзор предупреждает: клещи активизировались

Сезон клещевой активности официально объявлен. По информации Роспотребнадзора, в майские праздники в краевой столице будут работать 17 лабораторий, куда можно сдать клещей на анализ. Располагаются они в каждом районе города, и в праздничные дни будут работать в обычном режиме. Как заявлено, на сегодня зарегистрировано 383 обращения по поводу присасывания клещей, это больше средних показателей в 2 раза. Татьяна Шутова, заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Пермского края: "В первую очередь надо клеща снять - самостоятельно или обратиться в ближайшую медорганизацию. У нас сегодня по-прежнему 3 метода исследования. Мы рекомендуем ПЦР, потому что проводится исследование на все 4 вида инфекции, которые актуальны для нашего Пермского края".