Глава Прикамья оценил ход реализации нацпроекта "Образование" в Верхнекамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отправился накануне с рабочей поездкой в Соликамск, Усолье и Березники. Здесь глава региона оценил ход сдачи новых квартир, а затем строительство новых школ в рамках нацпроекта "Образование".В Соликамске строится гимназия на 825 мест. Внутри помимо классов — просторный актовый и три спортивных зала.Так новая гимназия будет выглядеть снаружи. Трехэтажный корпус с подвалом. С ходом строительства познакомился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Школа в микрорайоне Клестовка на 825 мест. В этом году школа будет сдана, никакого риска отставания от графика нет. Подрядчик опытный. Поэтому город получит новую школу - и это замечательно".Край меняется. Люди видят позитивные изменения здесь и сейчас. В другом муниципалитете — Березниках — также походит к концу строительство еще большей школы — на 1224 места. Губернатор поручил ускорить работы на объекте. По его словам, школа должна быть сдана летом, чтобы уже в сентябре она могла открыть свои двери для ребят.Главная особенность школы - бассейн для учащихся.Приоритетная задача краевых властей - устранить территориальное неравенство. Чтобы все дети смогли получать качественное образование вне зависимости от территории проживания. И речь здесь не только о профильных дисциплинах.Еще одно приоритетное направление — сфера дополнительного образования. "Точки роста" в этом году будут открыты в 14 муниципалитетах Прикамья.В Очере образовательный центр «Точка роста» появился в начале года. В обучении задействованы сенсорные доски, 3Д принтеры, технологии дополненной реальности, а также квадрокоптеры.Благодаря реализации нацпроектов «Образование» и «Демография», инициированных Президентом Владимиром Путиным, в регионе у детей появляются равные возможности для развития и совершенствования навыков.Ирина Ивенских, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Возможности, которые должны быть у любого ребенка, живущего в любом месте нашего края, - сейчас все условия для этого начали создаваться".С начала года в Пермском крае в эксплуатацию уже введено одно учебное заведение — новый корпус в Кочёво. Всего до 2024 года планируется построить 25 школ и 14 детских садов.