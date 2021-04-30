Синоптики: такого дождливого начала мая не было 14 лет

Синоптики предупреждают, что Пермь в начале мая может залить дождем - это помимо сильного ветра, майских гроз и кратковременного потепления. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, первые пять дней месяца могут стать самыми дождливыми за последние 14 лет. Что-то подобное наблюдалось в 2007 году, когда майские праздники тоже начались с осадков. Правда, тогда было холодно и чаще шел снег, чем дождь. Сейчас будет значительно теплее, но осадков выпадет очень много. Лишь в понедельник 3 мая день будет сравнительно сухим. При этом 1 мая с выходом циклона будет дуть очень сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду и больше.