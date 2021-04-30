В Пермском крае начал работу Экологический совет при губернаторе

Деньги на восстановление окружающей среды - как компенсация за причиненный вред. В Перми прошло первое заседание совета по экологии при губернаторе. Абсолютно новая площадка должна объединить предприятия, власть и ученых, чтобы эффективно улучшать экологию. Павел Дегтянников демонстрирует пять ступеней очистки, для которой используются бактерии и микроорганизмы. Производительность очистных сооружений на предприятии — 220 кубических метров сточных вод в день. Павел Дегтянников, начальник службы по обеспечению энергоресурсами ООО «Нестле Россия» и «Сириал Партнер Рус»: "На выходе мы получаем чистую воду, которая соответствует региональным и федеральным нормативам".Кроме того, в ходе очистки вод вырабатывается биогаз, который также используют для нужд компании. Всё это — часть программы предприятия по поддержанию экологической устойчивости.Ирина Корзун, и.о. директора филиалов ООО «Нестле Россия» и «Сириал Партнер Рус»: "К концу года наши филиалы планируют перейти на потребление электрической энергии из возобновляемых источников, что значительно снизит количество выбросов углекислого газа в атмосферу". Об особом внимании Пермского края к вопросам сохранения природы речь шла на первом заседании совета по экологии при губернаторе. Это абсолютно новая площадка, которая должна объединить предприятия, власть и учёных. Говорили в том числе и о соответствии региональной политики ключевым моментам апрельского послания президента.Предложено «окрасить» экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. Говоря проще, выделить эти деньги в отдельную статью расходов на оздоровление окружающей среды и ликвидацию вреда.По мнению экспертов, для промышленного Прикамья это предложение особенно актуально.Сергей Коковякин, руководитель Пермского регионального отделения «Российского экологического движения»: "То есть та сумма, которая направилась по каким-то спецсчетам, её можно будет использовать для ликвидации накопленного ущерба. Я думаю, для нас это будет большой помощью и поддержкой".Также в повестке заседания были вопросы снижения потребления воды и электроэнергии, переработки и сортировки отходов.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Считаю, что нам не стоит ждать реализации инвестиционных проектов в этой части, потому что ещё надо приучить население раздельный сбор производить. Экологическое воспитание очень важно, и, я надеюсь, мы в этом продвинемся".Первые шаги каждый в силах сделать самостоятельно — на многих предприятиях и в магазинах установлены контейнеры для приёма батареек, бумаги и пластика.