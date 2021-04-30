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В Законодательном собрании вручили награды лауреатам журналистской премии
Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты»: "Поскольку «Российская газета» - правительственный орган СМИ, то мы довольно плотно работаем с законодательными структурами всех уровней, федеральными и региональными, но в основном работаем с Законодательным собранием Пермского края.Качество донесения самой сути до читателя высоко оценили депутаты краевого парламента. Константин Бахарев стал одним из победителей конкурса на соискание премии за вклад в развитие общественно-политической журналистики «Право и общество в Прикамье», учреждённой Законодательным собранием Пермского края.
В этом году на конкурс поступило рекордное количество материалов - 57 заявок и 373 работы от авторов и редакций.
Конкурсная комиссия отобрала 16 победителей в шести номинациях. Это интернет-издания и газеты из Елово, Соликамска, Верещагино, Лысьвы, Кизела, телерадиокомпании, в том числе ГТРК «Пермь». Для участников конкурса и лауреатов прошли мастер-классы о цифровых инструментах журналистского контента и правовом поле деятельности СМИ.Председатель краевого парламента Валерий Сухих вручил дипломы и поздравил победителей. Также подчеркнул, что благодаря работе журналистов жители края узнают суть принимаемых решений и всю необходимую информацию, которая позволяет ориентироваться в современных условиях.
Руслан Амиров, оператор-корреспондент МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского района «Тол буйлары» (Притулвье)»: "Наша задача как журналистов сложные тексты, терминологию, цифры «перевести» всё на более простой язык, доступный для понимания простого народа". Всего на премию заявились редакции из 19 территорий региона. При этом в два раза выросло количество заявок в номинации «Интернет-изданий». Но газета, которую можно подержать в руках, по мнению Константина Бахарева, до сих пор остаётся самым удобным и достоверным способом узнать о главном в жизни Прикамья.
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