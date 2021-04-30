В Перми 9 мая будет запрещена продажа алкоголя

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← В Перми 65 тысяч квадратных метров земли уйдут с молотка
В Законодательном собрании вручили награды лауреатам журналистской премии →
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30.04.2021 в 09:45
30.04.2021 в 09:16
26.04.2021 в 15:40
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В Перми 65 тысяч квадратных метров земли уйдут с молотка
ЖК «Любимов»: как развивается микрорайон будущего
Мэрия Перми заключает договоры на работу летних кафе
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.04.2021
В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №69 и №70
В центре Перми упавшее дерево перегородило проезд
Полиция задержала нелегального оружейника
Названы города России с самым воспитанным населением
Фонтаны Перми начнут свою работу с 1 мая
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