В Перми 65 тысяч квадратных метров земли уйдут с молотка
Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, участки предназначены как для индивидуального жилищного строительства, так и для коммерческой деятельности - общая площадь 65 тысяч квадратных метров.
Наибольшее количество участков, предназначенных для строительства частного жилья, (6 единиц) располагается в Мотовилихинском районе Перми. Ещё 4 размещается в Индустриальном районе, три – в Свердловском и два– в Орджоникидзевском районе. Подробная информация об аукционах, земельных участках, а также необходимых для участия документах опубликована на официальном сайте администрации Перми.
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