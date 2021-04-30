ЖК «Любимов»: как развивается микрорайон будущего

Дмитрий Махонин побывал с рабочей поездкой в Березниках. Здесь губернатор оценил ход сдачи новых квартир во втором в этом году многоквартирном доме в микрорайоне Любимов. Микрорайон строится для людей, чье жилье было признано негодным из-за техногенной аварии. Пока в доме шла внутренняя отделка, Виктор Басулин регулярно навещал свою квартиру. В последний раз был в марте.Новоселы Басулины должны были переехать еще в 2019 году. Но сроки были сорваны, а новому губернатору пришлось заново отлаживать процессы на площадке. После года интенсивных работ — в 2021-м сдается в эксплуатацию уже второй дом. Раньше у жильцов было много жалоб на качество выполненных работ. Сегодня надзор иной, оба дома лучше, и все-таки не идеальны.Виктор Басулин: "Красавец дом, стоит на красной линии - и такие балконы. Вот попробуйте, выпустите туда ребенка".Все пожелания, и тем более жалобы, будут зафиксированы на бумаге, а недочеты исправлены. Большая часть еще до реального заселения, ведь жить надо здесь и сейчас. Дома ЖК «Любимов» останутся в ведении управляющей компании, учрежденной Корпорацией развития Пермского края. Для тесной связи с жильцами уже создан местный ТОС.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Жители, которые сегодня говорили — когда будет остекление балконов, хотелось бы, чтобы был единый облик. Так вот и ТОС, и управляющая компания будут способствовать тому, чтобы облик был единым. Поставлена задача, чтобы максимально дома были сданы в этом году, чтобы наконец-таки стройка в Любимове была закончена". В планах краевых властей реализовать здесь концепцию микрорайона будущего. Уже сейчас заказчик старается находить самые современные решения.Планировка у подъезда №2 не позволяет построить полноформатный пандус, поэтому было принято решение установить здесь подъемную платформу для маломобильных групп населения. Причем мини-лифт был учтен уже на стадии проекта. В ЖК «Любимов» работают поликлиника, детских сад, в этом году откроется школа с бассейном. В планах дом культуры. Отлажена работа общественного транспорта. В ближайшее время в два сданных дома в микрорайоне переедут 790 семей березниковцев.