Мэрия Перми заключает договоры на работу летних кафе
Мэрия Перми заключила первые пять договоров на работу летних кафе. Они будут располагаться на тех же местах, что и в прошлом году. Еще 12 мест будут внесены в схему размещения НТО, и по ним пройдут торги. Договор с арендаторами кафе заключается на 5 месяцев - с мая по сентябрь включительно. Рестораны, которые открывают летние веранды, могут это сделать без прохождения конкурсных процедур. Достаточно согласовать внешний вид веранды и внести ее в схему размещения нестационарных объектов.
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