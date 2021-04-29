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Объявлен конкурс на строительство стационара краевой психиатрической больницы в Перми
Срок строительства составит 2 года и 6 месяцев с даты заключения контракта. Работы должны быть завершены до конца 2023 года.
Стационар площадью 18,4 тыс. кв. метров будет рассчитан на 260 коек круглосуточного пребывания с отделением реанимации и интенсивной терапии на 6 коек. В составе объекта организуются лечебные, лечебно-диагностические, экспертные, лечебно-восстановительные и другие отделения, подразделения и службы. Также в корпусе будет размещаться кафедра психиатрии.
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