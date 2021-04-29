← Объявлен конкурс на строительство стационара краевой психиатрической больницы в Перми
Налоговые инспекции проводят Дни открытых дверей
С 9.00 до 20.00 часов бесплатно получить консультацию специалиста можно в любом отделении вне зависимости от места регистрации налогоплательщика. Задать можно любые вопросы: нужно ли декларировать конкретный доход, как заполнить декларацию, узнать о наличии задолженности или переплате, познакомиться с электронными сервисами, подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика» и другие.
Для удобства посетителей в залах ожидания работают гостевые компьютеры, на которых можно заполнить декларацию в электронном виде.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Объявлен конкурс на строительство стационара краевой психиатрической больницы в Перми
Энергетики наградили первых победителей акции «Я плачу за тепло!»
Пермь не вошла в десятку самых патриотичных городов России
Деликатесы от Абхазии до Камчатки
Как будут работать ЗАГСы в майские праздники?
"Амбициозен": в Перми состоялся конкурс молодых преподавателей
В большой прокат вышла военная драма «Девятаев»
В Перми проходит прямая линия по вопросам занятости
Пермь пишет «Диктант Победы»
В Прикамье приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны
Добавить комментарий: