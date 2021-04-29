Энергетики наградили первых победителей акции «Я плачу за тепло!»

Её участниками стали клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. Энергокомпания определила пять лучших плательщиков, которые полгода не допускали просрочек по оплате тепла и горячей воды. Выбор победителей осуществляется с помощью генератора случайных чисел. На лицевые счета этих клиентов автоматически поступят по 2000 рублей, что существенно сэкономит бюджет за услуги отопления и ГВС в мае.Александр Тиунов, победитель акции «Я плачу за тепло!»: "Перезвонил снова, переспросил, потому что, неожиданно было, и, вот. - Регулярно платите? - Да, стабильно, как требуют того, правила компании".Акция стартовала 1 марта и продолжится до 30 ноября, победителей будут определять ежемесячно. Получить поощрение от энергетиков, таким образом, может каждый дисциплинированный плательщик. Своевременная оплата, в свою очередь, позволяет энергокомпании вовремя и в полном объеме проводить мероприятия по ремонту и развитию теплопроводов и ТЭЦ. Например, сейчас в Перми испытывают теплосети на максимальную температуру для выявления повреждений и более надежной подачи тепла жителям.Евсей Петров, директор пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: "Все, кто оплачивал в течении 6 месяцев квитанции добросовестно- могут стать участниками. Все денежные средства, полученные в результате участия в этой акции отнаших добросовестных плательщиков будут направлены на развитие инфраструктуры города Перми и, в частности, вложения в систему теплоснабжения для её стабильной и безопасной работы в осенне- зимний период".