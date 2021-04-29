← Пермь не вошла в десятку самых патриотичных городов России
Объявлен конкурс на строительство стационара краевой психиатрической больницы в Перми →
Энергетики наградили первых победителей акции «Я плачу за тепло!»
Акция стартовала 1 марта и продолжится до 30 ноября, победителей будут определять ежемесячно. Получить поощрение от энергетиков, таким образом, может каждый дисциплинированный плательщик. Своевременная оплата, в свою очередь, позволяет энергокомпании вовремя и в полном объеме проводить мероприятия по ремонту и развитию теплопроводов и ТЭЦ. Например, сейчас в Перми испытывают теплосети на максимальную температуру для выявления повреждений и более надежной подачи тепла жителям.
Евсей Петров, директор пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: "Все, кто оплачивал в течении 6 месяцев квитанции добросовестно- могут стать участниками. Все денежные средства, полученные в результате участия в этой акции от
наших добросовестных плательщиков будут направлены на развитие инфраструктуры города Перми и, в частности, вложения в систему теплоснабжения для её стабильной и безопасной работы в осенне- зимний период".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь не вошла в десятку самых патриотичных городов России
Деликатесы от Абхазии до Камчатки
Как будут работать ЗАГСы в майские праздники?
"Амбициозен": в Перми состоялся конкурс молодых преподавателей
В большой прокат вышла военная драма «Девятаев»
В Перми проходит прямая линия по вопросам занятости
Пермь пишет «Диктант Победы»
В Прикамье приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны
Жители спросили губернатора про Черняевский лес и застройку стадиона "Молот"
Занятость, досуг и летний отдых: какую поддержку оказывают пермским семьям
Добавить комментарий: