Пермь не вошла в десятку самых патриотичных городов России

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Энергетики наградили первых победителей акции «Я плачу за тепло!» →
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26.04.2021 в 15:40
13.04.2021 в 15:15
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29.03.2021 в 16:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.04.2021
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"Амбициозен": в Перми состоялся конкурс молодых преподавателей
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В Перми проходит прямая линия по вопросам занятости
Пермь пишет «Диктант Победы»
В Прикамье приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны
Жители спросили губернатора про Черняевский лес и застройку стадиона "Молот"
Занятость, досуг и летний отдых: какую поддержку оказывают пермским семьям
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