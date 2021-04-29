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Деликатесы от Абхазии до Камчатки
Например, знаменитые сыры из Адыгеи и Кубани - мягкие и подкопченые, для гурманов - выдержанные. Из мясных деликатесов это ароматные колбасы, кабан в гранатовом соке, конина в маринаде, легендарный хамон. Из морепродуктов - царица лосося чавыча, семга, голец, кальмары, которыми славится Камчатка, обязательно красная икра! Изюминка ярмарки — это Абхазская аджика, домашние специи и соусы, а на десерт краснодарский чай с горным медом, всевозможными видами южного варенья, чурчхелой и вялеными фруктами.
Окунуться с атмосферу колоритного южного рынка и попробовать фермерские продукты можно уже 29 апреля на Пермской ярмарке. Выставка продлится до 9 мая.
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