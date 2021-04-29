Деликатесы от Абхазии до Камчатки

Уникальная ярмарка «от Абхазии до Камчатки» развернется на Пермской ярмарке. Здесь представят натуральные, экологически чистые фермерские и национальные продукты из разных регионов России и СНГ. Такого не купить в обычном магазине. А главное, абсолютно все деликатесы можно продегустировать.Например, знаменитые сыры из Адыгеи и Кубани - мягкие и подкопченые, для гурманов - выдержанные. Из мясных деликатесов это ароматные колбасы, кабан в гранатовом соке, конина в маринаде, легендарный хамон. Из морепродуктов - царица лосося чавыча, семга, голец, кальмары, которыми славится Камчатка, обязательно красная икра! Изюминка ярмарки — это Абхазская аджика, домашние специи и соусы, а на десерт краснодарский чай с горным медом, всевозможными видами южного варенья, чурчхелой и вялеными фруктами.Окунуться с атмосферу колоритного южного рынка и попробовать фермерские продукты можно уже 29 апреля на Пермской ярмарке. Выставка продлится до 9 мая.