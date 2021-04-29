Как будут работать ЗАГСы в майские праздники?
С 4 по 7 мая будут работать Индустриальный, Ленинский, Свердловский, Мотовилихинский, Орджоникидзевский отделы в обычном режиме. С 5 по 8 мая можно обратиться в Кировский и Дзержинский отделы в обычном режиме.
10 мая будет работать Ленинский отдел ЗАГС с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00. К своему привычному графику отделы ЗАГС вернутся с 11 мая.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Амбициозен": в Перми состоялся конкурс молодых преподавателей
В большой прокат вышла военная драма «Девятаев»
В Перми проходит прямая линия по вопросам занятости
Пермь пишет «Диктант Победы»
В Прикамье приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны
Жители спросили губернатора про Черняевский лес и застройку стадиона "Молот"
Занятость, досуг и летний отдых: какую поддержку оказывают пермским семьям
Пермь примет финальные матчи Кубка Владислава Третьяка
Новый Звёздный: каким будет новый техноград
Губернатор проинспектирует вводимое жилье в ЖК "Любимов" в Березниках
Добавить комментарий: