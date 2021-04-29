"Амбициозен": в Перми состоялся конкурс молодых преподавателей
Елизавета Астафьева, учитель русского языка и литературы: "У нас даже был приглашённый гость, китаянка, из ПГНИУ, которая научила ребят писать «Ни Хао, Циндао».
54 учителя из разных школ Перми участвуют в конкурсе молодых преподавателей «Амбициозен», который проходит при поддержке администрации города Перми. Участников объединили в 9 команд. Занятия разрабатывали с опытными наставниками. В конкурсе принимают участие только молодые педагоги. Средний возраст участников - 22 года. Для них это хорошая возможность пообщаться с опытными наставниками и представить свои собственные наработки.
Всего было несколько конкурсных испытаний, теперь подводят итоги.
Торжественная церемония награждения. Победила команда №6: это учителя Светлана Абашева, Анжелика Березина, Галина Глухова, Марина Семенова, Елена Сыпачева.
Кроме дипломов они получают 50 тысяч рублей. Жюри оценили творческие тренинги, где учили старшеклассников преодолевать страх перед ЕГЭ и поступлением в вузы.Елена Сыпачева, победитель конкурса «Амбициозен»: "Конкурс дает новые связи и новые возможности для реализации своего таланта. Теперь наш девиз: «Сегодня амбициозен, завтра успешен!»
Около 300 молодых специалистов приходят в школы Перми ежегодно. Большинство остаются.
Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Педагоги, особенно молодые педагоги, должны выходить за рамки своей профессии. Быть не только учителем физики, химии, математики. Он ещё должен обладать набором современных ценностей, чтобы ребята вас любили и уважали".Конкурс нужен как раз для того, чтобы повышать мастерство педагогов.
Анна Деменева, начальник департамента образования администрации Перми: "Главное, что ребята работают в межшкольных командах и становятся частью городской системы образования и получают опыт, общение друг с другом".
Путешествия в разные страны, психологические тренинги и другие методики, которым научились во время конкурса участники, теперь будут применять на своих уроках.
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