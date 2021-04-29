"Амбициозен": в Перми состоялся конкурс молодых преподавателей

В Перми подвели итоги конкурса «Амбициозен». Во второй раз он проводится для творчески настроенных учителей, старшему из которых не более тридцати. На что способна молодежь?Гость из Поднебесной на уроке учит говорить и писать на китайском. Школьники совершили импровизированное путешествие на самолете в Циндао, рассказывает Елизавета Астафьева. Она подготовила необычное занятие с другими молодыми педагогами.Елизавета Астафьева, учитель русского языка и литературы: "У нас даже был приглашённый гость, китаянка, из ПГНИУ, которая научила ребят писать «Ни Хао, Циндао».54 учителя из разных школ Перми участвуют в конкурсе молодых преподавателей «Амбициозен», который проходит при поддержке администрации города Перми. Участников объединили в 9 команд. Занятия разрабатывали с опытными наставниками. В конкурсе принимают участие только молодые педагоги. Средний возраст участников - 22 года. Для них это хорошая возможность пообщаться с опытными наставниками и представить свои собственные наработки.Всего было несколько конкурсных испытаний, теперь подводят итоги.Торжественная церемония награждения. Победила команда №6: это учителя Светлана Абашева, Анжелика Березина, Галина Глухова, Марина Семенова, Елена Сыпачева.Кроме дипломов они получают 50 тысяч рублей. Жюри оценили творческие тренинги, где учили старшеклассников преодолевать страх перед ЕГЭ и поступлением в вузы.Елена Сыпачева, победитель конкурса «Амбициозен»: "Конкурс дает новые связи и новые возможности для реализации своего таланта. Теперь наш девиз: «Сегодня амбициозен, завтра успешен!»Около 300 молодых специалистов приходят в школы Перми ежегодно. Большинство остаются.Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Педагоги, особенно молодые педагоги, должны выходить за рамки своей профессии. Быть не только учителем физики, химии, математики. Он ещё должен обладать набором современных ценностей, чтобы ребята вас любили и уважали".Конкурс нужен как раз для того, чтобы повышать мастерство педагогов.Анна Деменева, начальник департамента образования администрации Перми: "Главное, что ребята работают в межшкольных командах и становятся частью городской системы образования и получают опыт, общение друг с другом".Путешествия в разные страны, психологические тренинги и другие методики, которым научились во время конкурса участники, теперь будут применять на своих уроках.