В большой прокат вышла военная драма «Девятаев»
Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь - на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с ФАУ-2, «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной истории.
Тимур Бекмамбетов, режиссер: "Об истории подвига Девятаева я узнал благодаря моей жене. Она работает в Казани, там же живёт семья Девятаева. По стечению обстоятельств визажист моей жены оказалась внучкой Михаила Петровича — так мы познакомились с её отцом Александром, сыном Михаила Девятаева. Он профессор, доктор наук, создатель уникальных кремов для лица, которыми пользуются во всем мире, невероятно интересный человек. Они рассказали нам эту невероятную историю, потом я прочитал книгу Девятаева «Побег из ада» — и понял, что об этом нужно снять кино".Производство: «Базелевс», «Военфильм», «МТС Медиа», Pandora film, при участии телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино.
Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
Авторы сценария: Максим Бударин, Георгий Селегей, Константин Галдаев, Ильгиз Зайниев
Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Игорь Угольников, Игорь Мишин
Оператор: Елена Иванова
Композитор: Юрий Потеенко
Художник-постановщик: Эльдар Кархалев
Супервайзер CG: Алексей Гусев
Консультант фильма: Александр Девятаев
В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Дарья Златопольская и др.
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