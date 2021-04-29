В Перми проходит прямая линия по вопросам занятости

В Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье». В сезоне 2020-2021 гг. заявки на конкурс подали 416 коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. В их числе – два представителя Пермского края. Это молодежный театр при Пермском государственном национальном исследовательском университете (спектакль «Р» по мотивам пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б.Л. Васильева). Сегодня Пермский край начал готовиться к третьему сезону окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Напомним, в рамках фестиваля ежегодно проводятся конкурсы для молодежных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет). Проект направлен на популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.