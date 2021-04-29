В Перми проходит прямая линия по вопросам занятости
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Занятость, досуг и летний отдых: какую поддержку оказывают пермским семьям
Пермь примет финальные матчи Кубка Владислава Третьяка
Новый Звёздный: каким будет новый техноград
Губернатор проинспектирует вводимое жилье в ЖК "Любимов" в Березниках
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.04.2021
Пермяки задолжали за тепло 3,8 млрд рублей
Почему пермские крыши то текут, то горят?
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