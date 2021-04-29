Занятость, досуг и летний отдых: какую поддержку оказывают пермским семьям

Поддержка семей в Перми, в том числе социальная, обсуждалась на круглом столе с участием службы занятости, городских и краевых властей, а также общественников. Меры предлагаются самые разные – от финансовых до помощи психолога при вынужденном разводе. Антон Александров - юрист общественной организации «НАСМНОГО». Его задача - помочь преодолеть семьям сложный период в жизни. Причем, по словам специалиста, во время пандемии количество обращений возросло.Антон Александров, юрист: "В первую очередь мы защищаем интересы детей, чтобы развод для них проходил безболезненно".Не только семейные неурядицы из-за коронавируса приобрели острый характер. Вопросы социальной поддержки жителей, в том числе содействия занятости, краевые и городские власти, эксперты и общественники обсудили в ходе круглого стола.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Нам недостаточно сведений от работодателей, чтобы у нас было достаточное количество вакансий, чтобы мы могли предлагать людям работу".На встрече говорили и о досуге молодежи. В Перми есть «Отряды мэра», где можно получить первый трудовой опыт, а также финансовое вознаграждение за свою работу.Фёдор Владимиров, член городского Совета старшеклассников: "Это замечательная возможность для ребят ощутить первый опыт трудовой деятельности, попробовать себя в чём-то новом".Ещё одна тема – детский летний отдых и оздоровления ребят. Речь шла о компенсации части расходов на оплату путевки и сертификате.Сэкономить можно от 30 до 100% от стоимости путёвки. Всё зависит от доходов и категории семьи. Обратиться за сертификатом можно в специальные пункты выдачи, в Перми их 17, или в МФЦ.Для городских властей вопросы поддержки семей с детьми являются приоритетными. Так, с 2019 года у многодетных семей появилась возможность выбора: ждать выдачу земельного участка или получить денежную выплату на его покупку.Ирина Ермакова, председатель пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО»: "Сейчас эту сумму можно направлять не только на приобретение земельного участка, но и на первоначальный взнос при приобретении жилья в ипотеку, либо в погашение".Нынешний круглый стол стал очередным из цикла обсуждений различных социально значимых направлений по улучшению условий жизни в Перми. Стратегия развития сейчас актуализируется по поручению губернатора Дмитрия Махонина.Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "Мы должны сегодня, как в городе, так и в крае, провести актуализацию этих программ, и общими усилиями, заложив в программы все меры, вместе выполнять".Прозвучавшие предложения – информирование работодателями о имеющихся вакансиях, стимулирование к самостоятельному поиску работы, занятости подростков, разъяснения по социальным выплатам – всё это войдёт в основу обновлённой стратегии социально-экономического развития Перми.