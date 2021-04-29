Жители спросили губернатора про Черняевский лес и застройку стадиона "Молот"

Накануне в большой студии ГТРК «Пермь» на канале «Россия 24» прошел прямой эфир с губернатором. Дмитрий Махонин ответил на вопросы телезрителей.Вопросы были самые разнообразные: от реконструкции дорог до экологии.Отдельной темой стала судьба участка Черняевского лесопарка, отведенная под строительство гостиницы РЖД, что вызвало серьезный протест горожан. Как было заявлено в ходе эфира, место строительства теперь перенесено, перед правительством поставлена задача лес сохранить.Еще один вопрос на злобу дня касался застройки стадиона «Молот». Собственник участка планирует возвести на этом месте жилой квартал и бассейн. Глава региона заявил, что этот вопрос необходимо вынести на общественные слушания и учитывать мнения людей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я своих коллег сориентировал из администрации, из правительства, если вопрос будет вынесен на общественные слушания, а инициатором должен быть собственник участка, тогда максимально понять мнение людей. Если жители будут против, никаких разрешительных документов власть давать не будет".Спрашивали жители и о предстоящем Дне Победы. По словам губернатора, локальные акции, всего около девяти тысяч событий в муниципалитетах, обязательно состоятся. А будет ли парад в краевой столице, станет известно не раньше 30 апреля. Эту дату озвучили и на заседании правительства.