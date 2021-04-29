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Жители спросили губернатора про Черняевский лес и застройку стадиона "Молот"
Вопросы были самые разнообразные: от реконструкции дорог до экологии.
Отдельной темой стала судьба участка Черняевского лесопарка, отведенная под строительство гостиницы РЖД, что вызвало серьезный протест горожан. Как было заявлено в ходе эфира, место строительства теперь перенесено, перед правительством поставлена задача лес сохранить.
Еще один вопрос на злобу дня касался застройки стадиона «Молот». Собственник участка планирует возвести на этом месте жилой квартал и бассейн. Глава региона заявил, что этот вопрос необходимо вынести на общественные слушания и учитывать мнения людей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я своих коллег сориентировал из администрации, из правительства, если вопрос будет вынесен на общественные слушания, а инициатором должен быть собственник участка, тогда максимально понять мнение людей. Если жители будут против, никаких разрешительных документов власть давать не будет".
Спрашивали жители и о предстоящем Дне Победы. По словам губернатора, локальные акции, всего около девяти тысяч событий в муниципалитетах, обязательно состоятся. А будет ли парад в краевой столице, станет известно не раньше 30 апреля. Эту дату озвучили и на заседании правительства.
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