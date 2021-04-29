Пермь примет финальные матчи Кубка Владислава Третьяка

В пермском УДС «Молот» с 5 по 11 мая впервые состоятся финальные матчи Кубка Владислава Третьяка. Участие в них примут десять команд из игроков до 14 лет. В борьбу за главный трофей Кубка вступят ведущие хоккейные школы страны: питерский СКА, хабаровский «Амур», столичное «Динамо», «Автомобилист» из Екатеринбурга, череповецкая «Северсталь» и другие. Впервые в этих соревнованиях примет участие пермская команда: наш регион будет представлять школа «Молот».На первом этапе команды будут разделены на две группы, в которых проведут по четыре матча. «Молот» сыграет в группе «А», где конкуренцию пермякам составят «Динамо» Москва, «Динамо» Казань, «Автомобилист-Спартаковец» и «Амур». По итогам группового этапа определятся пары полуфиналистов. Призеры и победитель Кубка Владислава Третьяка определятся 11 мая.Игры будут проходить с 10:00 до 19:45 ежедневно. Вход свободный.Кубок Владислава Третьяка отрывает серию хоккейных турниров в Перми. Сразу после этих соревнований наш регион примет финал Первенства России среди команд спортивных школ, а в конце мая в краевой столице состоится Суперфинал «Золотая шайба» им. А.А. Тарасова.