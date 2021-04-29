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Пермь примет финальные матчи Кубка Владислава Третьяка
На первом этапе команды будут разделены на две группы, в которых проведут по четыре матча. «Молот» сыграет в группе «А», где конкуренцию пермякам составят «Динамо» Москва, «Динамо» Казань, «Автомобилист-Спартаковец» и «Амур». По итогам группового этапа определятся пары полуфиналистов. Призеры и победитель Кубка Владислава Третьяка определятся 11 мая.
Игры будут проходить с 10:00 до 19:45 ежедневно. Вход свободный.
Кубок Владислава Третьяка отрывает серию хоккейных турниров в Перми. Сразу после этих соревнований наш регион примет финал Первенства России среди команд спортивных школ, а в конце мая в краевой столице состоится Суперфинал «Золотая шайба» им. А.А. Тарасова.
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