Открытый университет поможет старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ

Как стало известно на заседании правительства Пермского края, в Прикамье запускается Открытый университет. В нем будут учиться 10 и 11-классники пермских школ. Главная цель — подготовка к ЕГЭ и поступление в вузы. Открытый университет будет включать в себя очные курсы, профориентационные занятия и научно-практические конференции. По словам министра образования Раисы Кассиной, первый набор на обучение будет объявлен 1 августа.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Подача заявок и входное тестирование будет до 30 августа. Необходимо оно только для того, чтобы разбить ребят на группы. Чтобы понять, с какого этапа и по какому уровню тот или другой ребенок должен учиться, но зачислены в открытый университет будут все желающие".