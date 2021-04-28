Открытый университет поможет старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Подача заявок и входное тестирование будет до 30 августа. Необходимо оно только для того, чтобы разбить ребят на группы. Чтобы понять, с какого этапа и по какому уровню тот или другой ребенок должен учиться, но зачислены в открытый университет будут все желающие".
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