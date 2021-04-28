В Перми пройдёт «Автобус FEST»

29 и 30 мая в музее электротранспорта пермяков познакомят с историей и современными фактами о сфере общественного транспорта. Для жителей города проведут бесплатные экскурсии, посвященные 95-летию запуска автобусного движения.В МУП «Пермгорэлектротранс» рассказали, что посетители смогут не только послушать познавательные истории, но и попробовать себя в роли водителей. На время мероприятия музей пополнится ретро-автобусом MAN и современным ЛИаЗом, которые специально привезут перевозчики. Кроме того, для участников планируется провести небольшие розыгрыши с памятными призами.Мероприятие будет проходить в уличном музее по адресу: улица Уральская, 108а. Всего в субботу и воскресенье пройдут по три экскурсии – в 17:00, 19:00 и 21:00. Количество человек в экскурсионных группах не должно превышать 50. Поэтому обязательна предварительная запись по электронному адресу: get-press@yandex.ru. К мероприятию будут допускаться только участники, имеющие индивидуальные средства защиты.