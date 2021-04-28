Почему пермские крыши то текут, то горят?

Крыша загорелась после ремонта. В Перми пожарные тушили дом на Краснофлотской 25, здесь полыхала кровля, как говорят местные жители, сразу после ремонта. В Перми сегодня пожар - не единственное последствие таких работ.Вечер выдался горячим, особенно для жильцов шестого подъезда на Краснофлотской, 25. Антонина Александровна живёт на последнем пятом этаже, дальше крыша, и по словам бабушки, огонь было видно и снизу.Антонина Черных: "Горело, огонь тушили водой! Воды столько было, сказали, бабушка, быстро одевайся, выходить будем".В пятиэтажке идёт капитальный ремонт кровли - на крыше много стройматериалов, а рабочие заявили, что возгорание произошло в их отсутствие - смена закончилась, о происходящем им сообщили по телефону.Площадь возгорания оказалась небольшой, пострадал чердачный люк - пожарные не дали огню распространиться дальше. В МЧС сейчас выясняют, что же на самом деле случилось - версии разные. Сулейман Мирзаянов, заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "Отрабатываются различные версии - это связано, например, с неосторожным обращением с огнём, с оставлением без присмотра каких-то газосварочных работ, с электропроводкой, если она проходила в том участке, возможно, и умышленные действия, если никого не было на месте".Этому дому вообще не везёт, рассказали жильцы - по весне верхние квартиры заливает водой - тому есть подтверждающее видео. Наконец-то начали ремонт крыши, на смену воде пришли огонь и дым. Горящими крышами пермяков не удивить - в декабре прошлого года огонь разгулялся на площади в 200 квадратных метров, на Студенческой, 20. Кровлю, конечно, потом восстановили, жильцы вернулись обратно, а вот по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело - пока по факту. Ксения Стеклянникова, и.о. прокурора Мотовилихинского района г. Перми: "В настоящее время проводится комплекс следственных, процессуальных мероприятий, экспертизы, по итогам расследования будет дана юридическая оценка произошедшему, подозреваемых пока по делу нет".А в доме на Краснова, 25 у жильцов радость от начавшегося ремонта кровли граничит с недоумением - работать начали, но, по словам людей, ни шатко ни валко, сверху начало подтекать, а разобранные конструкции частично затянули баннером. Дмитрий Зуев: "Зимой разобрали крышу, начали делать, долгое время была вообще не закрытая".Так что, если на Студенческой сейчас вопросы остались только у следствия, по другим адресам одни жильцы тешат надежду, что гореть больше не будет, другие - что над головой появится нормальная кровля.