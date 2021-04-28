В Гремячинске обсудили важность общественной работы

Общественность с властью за чашкой чая. Так прошел обмен опытом в Гремячинске, где общественники готовятся отметить юбилей - 5-летие с момента создания местного общества инвалидов.В гремячинской организации инвалидов готовятся отметить 5-летие с момента создания. В честь этого события решили провести день открытых дверей, чтобы рассказать о себе, поделиться планами и спеть авторские частушки.

Объединение людей с ограниченными возможностями здоровья ведёт активную работу и живёт интересной жизнью – это видно по фотографиям. Идейный вдохновитель и руководитель Людмила Струзюк считает, что главное в человеке – это сила духа.

Людмила Струзюк, председатель гремячинского общества инвалидов: "Если человек силу духа не потерял, если человек верит в себя, он может преодолеть всё". Городское общество инвалидов в Гремячинске располагается в обновленном доме культуры. Всего в городе насчитывается не больше десятка общественных организаций.

Важность общественной работы за чашкой чая активисты города обсудили с представителями законодательной власти Прикамья. А для наглядности даже подготовили плакаты.

Депутат Заксобрания Роман Водянов поделился личным опытом общественной деятельности. Более 10 лет парламентарий вместе со своей супругой руководит благотворительным фондом «Я помогаю детям».Роман Водянов, депутат Законодательного собрания Пермского края, советник губернатора Пермского края: "Моя супруга воспитывалась и выросла в многодетной семье, я вырос в многодетной семье. На сегодняшний день мы сами давно многодетные родители и воспитываем 5 детей. Исходя из того, что мы глубоко понимаем все потребности и запросы, и проблемы многодетных семей, создали «Я помогаю детям».

Среди множества проектов и акций Фонда одна из самых масштабных – «К школе готов!». Благодаря неравнодушным людям ежегодно более шести тысяч ребят к новому учебному году обеспечены всеми необходимыми школьными принадлежностями. Или вот ещё пример: волонтеры поделились своим теплом и устроили массовую выдачу шапок и шарфов.Уже после встречи в стенах Дома культуры состоялось награждение общественников за эффективный и плодотворный труд. Людмила Струзюк, пользуясь случаем, пригласила всех желающих на день отрытых дверей гремячинского общества инвалидов, и уже скоро в офисе организации появится новая фотография с очередного события.