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Национальные проекты помогают решать городские проблемы
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "Мы постоянно отслеживаем динамику реализации национальных проектов на территории города Перми. Надо сказать, что национальные проекты — это драйвер, как экономический, так и социальный для развития Перми. Это большой финансовый ресурс, который нам удается привлекать в город для решения различных задач".
Также депутаты обсудили отчет контрольно-счетной палаты Перми. Эта структура следит за эффективностью расходов городского бюджета и за управлением муниципальной собственностью. Заявлено, что количество выявленных нарушений уменьшилось в два раза в прошлом году, по сравнению с предыдущим.
Наталья Мельник, временно исполняющий полномочия заместителя председателя Пермской городской думы: "Очень надеюсь на то, чтобы качество расходования денег, экономия в этом плане была еще серьезнее. Очень на это рассчитываю. В этом плане поддерживаю критику. Давайте все-таки мы будем жить по деньгам и с тем уровнем экономии, который позволит нам максимально решать городские задачи".
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