Национальные проекты помогают решать городские проблемы

Депутаты Пермской городской Думы на пленарном заседании, которое прошло в режиме онлайн, обсудили отчет о реализации национальных проектов. Заявлено, что в прошлом году они были исполнены почти на 100 процентов. В частности, в рамках проекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 87 дворов. По проекту «Демография» построено 4 детских садика на 1112 мест. По проекту «Культура» открыто две новые модельные библиотеки, куплено 200 музыкальных инструментов. По проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтирован 21 объект, 242 километра, установлено 17 светофоров. Общая сумма затрат — почти три с половиной миллиарда рублей. На этот год — планы примерно такие же.Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "Мы постоянно отслеживаем динамику реализации национальных проектов на территории города Перми. Надо сказать, что национальные проекты — это драйвер, как экономический, так и социальный для развития Перми. Это большой финансовый ресурс, который нам удается привлекать в город для решения различных задач".Также депутаты обсудили отчет контрольно-счетной палаты Перми. Эта структура следит за эффективностью расходов городского бюджета и за управлением муниципальной собственностью. Заявлено, что количество выявленных нарушений уменьшилось в два раза в прошлом году, по сравнению с предыдущим.Наталья Мельник, временно исполняющий полномочия заместителя председателя Пермской городской думы: "Очень надеюсь на то, чтобы качество расходования денег, экономия в этом плане была еще серьезнее. Очень на это рассчитываю. В этом плане поддерживаю критику. Давайте все-таки мы будем жить по деньгам и с тем уровнем экономии, который позволит нам максимально решать городские задачи".