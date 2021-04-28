Продержаться до реконструкции: падающую арку на ул. Сибирской отремонтируют в следующем году

В Перми возле педагогического университета огородили часть архитектурного ансамбля - падающую арку, а также закрыли движение пешеходов по одной стороне улицы Сибирской.

Реконструкцию падающей арки начнут только в следующем году. Видимо, столько же простоит перекрытым тротуар на улице Сибирской. О сроках рассказали в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья. Александр Жуковский, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края: "Мы ожидаем результат проектных работ к концу этого года и, соответственно, немедленно запускаем реставрационные работы по этому объекту. Ожидаем, что к середине следующего года они будут выполнены. Но надо еще подождать результатов обследований ограды, потому что обследование никто и никогда не проводил".

Флигель, арки, а также училище детей канцелярских служителей были построены в 1829 году по проекту Ивана Свиязева в стиле классицизм. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Сегодня, по словам историков, это один из сохранившихся уникальных символов образования в городе.

Денис Думлер, историк: "Одно из немногих зданий, которые были построены в эпоху Николая Первого, таких зданий в Перми можно буквально пересчитать по пальцам. Сохранить его - это наш долг и дело чести".