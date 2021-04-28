Губернатор поручил усилить контроль за организацией горячего питания в школах

На Совете глав муниципальных образований Пермского края под председательством главы региона Дмитрия Махонина обсудили вопрос организации бесплатного горячего питания в школах."Бесплатное горячее питание в школах для 1-4 классов организовано по поручению президента РФ Владимира Путина: им охвачено более 140 тыс. детей, на это направлено 1,9 млрд руб. Помимо федеральных средств мы выделяем дополнительные, которые позволяют улучшить качество питания. За тем, как оно организовано, следят Минпросвещения, Общероссийский народный фронт. Но нам необходимо усилить этот контроль в муниципалитетах. Знаю, что есть много достаточно положительных примеров, когда администрации территорий инспектируют этот процесс вместе с родителями. Но ставлю перед вами задачу постоянно проводить мониторинг организации питания вместе с директорами школ и с родительским сообществом. Горячее питание – это прежде всего вклад в физическое развитие наших детей и в их здоровье, поэтому оно должно быть организовано не для галочки», - подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин. Питание в школах осуществляется на основе рекомендованного 10-дневного меню. Учащиеся в первую смену получают завтрак, состоящий из закуски, горячего блюда и напитка, во вторую – обеспечиваются обедом, состоящим из закуски, первого, второго, а также сладкого блюд и напитка. Меню учитывает калорийность суточного рациона детей.С сентября 2020 года муниципалитетами совместно с участием родительской общественности проведено порядка 2 тысяч проверок более чем в 450 школах. Среди основных недостатков при организации питания отмечается несоответствие фактического меню заявленному на сайте, холодные блюда, скудные завтраки и однообразная еда. Как правило, все выявленные нарушения впоследствии устраняются и больше жалоб от родителей не поступает. При этом есть территории, где ни разу не выехали с инспекцией в общеобразовательные учреждения - это ЗАТО Звездный и Юрлинский округ.О качестве питания можно сообщать на краевую горячую линию – 217-79-19, также родители могут оставить отзывы или предложения по организации горячего питания в школе на порталах Управляем вместе и Госуслуги. На портале Госуслуги с 2020 года было размещено 433 сообщения, касающихся учреждений Прикамья, из которых 220 содержали положительные отзывы, а 213 – негативные. В 143 случаях заявителям не нравилось качество питания, в 39 – температура блюд или размер порций, в 27 – не устраивал предложенный рацион, в 4 случаях сообщали, что горячее питание отсутствует. В числе территорий, лидирующих по числу негативных обращений Нытвенский городской округ, а также Пермский муниципальный район, Березники, Соликамский, Губахинский и Очерский городские округа.Дмитрий Махонин поручил главам муниципальных образований изменить подходы к контролю организации питания.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Необходимо более плотно взаимодействовать с родителями в части улучшения питания. Количество жалоб снизится, если вы будете сообща работать над улучшением качества питания. Также следует больше внимания уделять мониторингу и проверкам. Тогда индивидуальные предприниматели и организации, которые непосредственно обеспечивают питание, постепенно привыкнут к тому, что мы с вами все вместе – и федеральные власти, и региональные, и общественные организации – следим за качеством".