← До конца 2021 года 3 автодороги Прикамья обеспечат сотовой связью
В праздники поликлиники края будут работать 3, 6 и 10 мая
Кабинеты неотложной медицинской помощи будут работать ежедневно с 8:00 до 24:00, с сохранением количества мобильных бригад по оказанию неотложной медицинской помощи населению.
В поликлиниках Пермского края врачи будут принимать пациентов 3, 6 и 10 мая, в остальные дни работа будет организована с учетом производственной необходимости.
Стационары будут работать в круглосуточном режиме.
Горячая линия по вопросам COVID-19 и ОРВИ будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Получить консультацию по лечению респираторных заболеваний и коронавирусу можно по единому номеру: +7 (342) 258-07-87.
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