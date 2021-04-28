В праздники поликлиники края будут работать 3, 6 и 10 мая

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, как будут работать медучреждения в выходные, праздничные и нерабочие праздничные дни с 1 по 10 мая.Кабинеты неотложной медицинской помощи будут работать ежедневно с 8:00 до 24:00, с сохранением количества мобильных бригад по оказанию неотложной медицинской помощи населению.В поликлиниках Пермского края врачи будут принимать пациентов 3, 6 и 10 мая, в остальные дни работа будет организована с учетом производственной необходимости.Стационары будут работать в круглосуточном режиме.Горячая линия по вопросам COVID-19 и ОРВИ будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Получить консультацию по лечению респираторных заболеваний и коронавирусу можно по единому номеру: +7 (342) 258-07-87.