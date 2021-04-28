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Прямой эфир с Дмитрием Махониным - сегодня в 13:00
Сегодня, 28 апреля, состоится прямой эфир с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Начало в 13:00.
Трансляция из студии ГТРК "Пермь" будет идти в эфире телеканала "Россия 24", радиостанции "Радио России", на сайте vesti-perm.ru, в группе "Пермский край" во "ВКонтакте".
Глава региона ответит на вопросы ведущих и жителей Прикамья. Задать свой вопрос губернатору можно будет по телефону студии (342) 210-6000.
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