← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.04.2021
До конца 2021 года 3 автодороги Прикамья обеспечат сотовой связью
До конца этого года связь должна появиться на трех автодорогах: Пермь – Березники, Соликамск – Красновишерск, Кукуштан – Чайковский.
До конца 2023 года связь появится еще на участках более чем 15 автодорог. В этот список, в том числе, войдут транспортные артерии Пермь – Ильинский, Голдыри – Орда – Октябрьский, Усолье – Сороковая, Очер – Осиновка, Городище – Шемейный, Куземьярово – Акбаш.
Обеспечение связи в территориях Прикамья осуществляется в рамках двух федеральных проектов: «Устранение цифрового неравенства» и «Информационная инфраструктура». Населенные пункты, в которых проживают от 500 до 2 тыс. и от 250 до 500 жителей будут полностью обеспечены доступом в интернет за счет установки коллективных точек доступа к сети и подключения социально значимых объектов. Населенные пункты категории от 100 до 250 жителей планируется полностью охватить широкополосным доступом в сеть интернет в рамках второй волны реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в период с 2022 по 2030 годы.
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