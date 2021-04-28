До конца 2021 года 3 автодороги Прикамья обеспечат сотовой связью

В Пермском крае в рамках реализации госпрограммы «Развитие информационного общества» в период с 2021 по 2025 годы запланировано обеспечить сотовой связью 100% автомобильных дорог. В настоящее время этот показатель составляет 89,26%.До конца этого года связь должна появиться на трех автодорогах: Пермь – Березники, Соликамск – Красновишерск, Кукуштан – Чайковский.До конца 2023 года связь появится еще на участках более чем 15 автодорог. В этот список, в том числе, войдут транспортные артерии Пермь – Ильинский, Голдыри – Орда – Октябрьский, Усолье – Сороковая, Очер – Осиновка, Городище – Шемейный, Куземьярово – Акбаш.Обеспечение связи в территориях Прикамья осуществляется в рамках двух федеральных проектов: «Устранение цифрового неравенства» и «Информационная инфраструктура». Населенные пункты, в которых проживают от 500 до 2 тыс. и от 250 до 500 жителей будут полностью обеспечены доступом в интернет за счет установки коллективных точек доступа к сети и подключения социально значимых объектов. Населенные пункты категории от 100 до 250 жителей планируется полностью охватить широкополосным доступом в сеть интернет в рамках второй волны реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в период с 2022 по 2030 годы.