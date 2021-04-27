Требуется срочная реконструкция: возле педагогического университета огородили падающую арку

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Флигель, арки и училище детей канцелярских служителей были построены в 1829 году по проекту Ивана Ивановича Свиязева в стиле классицизм. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Как считают историки, отреставрировать этот ансамбль - дело чести, иначе город лишится одного из значимых памятников старины, которых и так в Перми осталось довольно мало.
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