Нам здесь жить. Пермяки голосуют за преобразование общественных пространств

Голосование за преобразование тех или иных общественных пространств началось в Пермском крае.108 чусовлян принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Многих уже нет на этом свете. У памятника, установленного в начале двухтысячных, по-прежнему нет мемориальной доски. Хотя планы по благоустройству этого места вынашиваются давно, говорит моряк в отставке, служивший на атомоходе Александр Лобанов.Александр Лобанов, капитан 1 ранга в отставке: "Да, я проголосую за то, чтобы у нас этот вопрос был решен конкретно и навсегда".Вот такой проект предложен чусовлянам. Голосование началось сегодня и продлится до 30 мая.По всему Прикамью на голосование выставлены проекты преобразования 39 общественных пространств, они расположены в 12 территориях. Вот и в Чусовом предлагается сразу два объекта: помимо сквера ликвидаторов — это еще эта площадка с памятником Владимиру Ленину, на въезде в центральную часть города. Реконструкция возможна лишь при наличии проекта. Последние создавались также при участии общественности, а сейчас должны быть поддержаны большинством. За четыре года реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Пермского края благоустроено 1658 дворов и 424 общественные территории, а значит, люди могли почувствовать позитивные изменения здесь и сейчас. В марте, когда стало известно о дате начала голосования, глава региона Дмитрий Махонин призвал жителей Прикамья проявить сознательность и активность. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень хочется, чтобы жители проявляли гражданскую активность именно в этих голосованиях, поскольку именно им определять, какие приоритеты для властей устанавливать".То, что выберем сейчас — будет реализовано в следующем году. Таковы правила. На 2021-й - в плане стоят 87 общественных территорий. Проект реализуется успешно, что подтверждают итоги года минувшего. Антон Удальёв, депутат Законодательного собрания Пермского края: "2020-й год мы прошли в целом неплохо, все объемы были сданы — это самое главное — жители получили тот результат, который им обещали".Голосование продлится до 30 мая. Участвовать в нем может любой житель Прикамья, достигший возраста 14 лет.