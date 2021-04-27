Выездная вакцинация от COVID-19: в Прикамье закупили 87 мобильных холодильников

Вакцинация от коронавирусной инфекции становится еще доступнее для жителей Пермского края. На сегодня иммунизацию проводят 53 медицинских организации в регионе.Для вакцинации пациентов, которым сложно добраться в поликлиники, при лечебных учреждениях созданы мобильные прививочные бригады. Они уже приступили к вакцинации на выезде, а в скором времени начнут это делать в глубинке: малочисленным группам - в общественных местах, а людям с инвалидностью – на дому.Чтобы обеспечить все необходимые условия хранения и транспортировки вакцины «Спутник V», каждой из этих бригад выдан компактный холодильник, способный выдерживать температуру -20.Переносные холодильники, а также холодильное оборудование в центр СПИД приобретены ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки» на средства, выделенные благотворителями. 87 морозильников передаются в медицинские организации Пермского края, подведомственные Минздраву.