В Перми почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах. Участие в возложении цветов принял губернатор края Дмитрий Махонин. 26 апреля ровно 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. В результате разрушения атомного реактора в атмосферу попало 190 тонн радиоактивных веществ. Эта авария расценивается как одна из самых серьезных в мире. В ликвидации катастрофы принимали участие больше 5 тысяч жителей тогда еще Пермской области. Дмитрий Тимофеев, председатель Пермской краевой организации инвалидов Союз «Чернобыль» России: "Они отдали долг перед Родиной. Когда был призыв, ни один ликвидатор от Пермской области в то время, ни один не сказал, что я туда не поеду. Люди знали, выполняли свой долг перед Родиной. Они герои".