← В Перми задержан водитель, сбивший насмерть пешехода на Красавинском мосту
На заседании краевой коллегии министерства здравоохранения подвели итоги за 2020 год →
Глава Пермского края принял участие в субботнике
В этом году во всероссийском субботнике приняли участие все муниципалитеты Прикамья. В порядок привели не только дворы, но и общественные пространства. Ранее они были построены по нацпроекту "Жилье и городская среда".Наглядный пример реализации нацпроекта — Соликамск. В прошлом году территория «Соляная верста» стала победителем Всероссийского конкурса по благоустройству городов. Один из участников — Элеонора Мальцева — уверена, в новом пространстве найдутся занятия как для родителей, так и для детей.
Впереди новый отбор на 2022 год. Голосование пройдет с понедельника до пятницу. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, важно, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс выбора площадок для благоустройства.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В Пермском крае 39 объектов участвуют во всероссийском голосовании. Хотел бы еще раз призвать жителей Пермского края более активно в нем участвовать, поскольку от активности будет зависеть возможность выделения средств из федерального бюджета на приведение этих объектов в нормативное состояние".
Что касается Полазны, в этот раз в голосовании принимает участие сквер Победы, уже очищенный за время субботника.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми задержан водитель, сбивший насмерть пешехода на Красавинском мосту
В Перми начался ремонт участка улицы Монастырской
В Перми установили первый в городе велосветофор
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.04.2021
"Провела ритуал на кладбище". В Пермском крае осуждена лжегадалка за обман многодетной матери-одиночки
Весеннее обострение: по Перми гулял голый человек
Нефтяники помогают Чернушинскому округу
В Перми открылся амбулаторный онкологический центр
В филиалах МФЦ появились контейнеры для сбора использованных батареек
Первомайской демонстрации в Перми не будет второй год подряд
Добавить комментарий: