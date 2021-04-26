Глава Пермского края принял участие в субботнике

В Пермском крае прошли традиционные весенние субботники. Пример подавали первые лица. Так, губернатор края Дмитрий Махонин отправился в Полазну, где помог убрать центральный парк.Работа кипит в центральном парке Полазны. Здесь вооружились граблями даже краевые чиновники. Засучив рукава к труду приступил и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.В этом году во всероссийском субботнике приняли участие все муниципалитеты Прикамья. В порядок привели не только дворы, но и общественные пространства. Ранее они были построены по нацпроекту "Жилье и городская среда".Наглядный пример реализации нацпроекта — Соликамск. В прошлом году территория «Соляная верста» стала победителем Всероссийского конкурса по благоустройству городов. Один из участников — Элеонора Мальцева — уверена, в новом пространстве найдутся занятия как для родителей, так и для детей.Впереди новый отбор на 2022 год. Голосование пройдет с понедельника до пятницу. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, важно, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс выбора площадок для благоустройства.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В Пермском крае 39 объектов участвуют во всероссийском голосовании. Хотел бы еще раз призвать жителей Пермского края более активно в нем участвовать, поскольку от активности будет зависеть возможность выделения средств из федерального бюджета на приведение этих объектов в нормативное состояние".Что касается Полазны, в этот раз в голосовании принимает участие сквер Победы, уже очищенный за время субботника.