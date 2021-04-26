На заседании краевой коллегии министерства здравоохранения подвели итоги за 2020 год

Заседание коллегии Минздрава началось с вручения наград. Вспоминали события годичной давности, когда коронавирус изменил жизнь в стране.Главным вызовом прошлого года стала пандемия коронавируса - первыми на его пути встали люди в белых халатах - врачи, медсёстры. Кардиолог Наталья Корягина в самом начале оказалась в центре событий - нужны была помощь, и она пришла - Наталья связала волонтёров-медиков и медицинские учреждения Прикамья.Наталья Корягина, профессор, главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения Пермского края: "Наши ребята смогли обеспечить пациентов, кто находился на изоляции льготным лекарственным обеспечением - они приносили лекарства, забирали в аптеке, приносили конкретному пациенту, тем самым смогли продлить жизнь пациентам, имеющим хронические неинфекционные заболевания".Наталья Корягина - профессор медицинского университета, в прошлом году курировала производственную практику пятого курса - многие студенты, и не только пятикурсники, вызвались работать и в красных зонах, и стать активными участниками волонтёрского движения. Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа добро-ру, ОНФ и ряд волонтерских организаций.И вот Наталья Корягина поднимается на сцену, глава региона Дмитрий Махонин вручил ей памятную медаль президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе». Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Считаю для себя чрезвычайно важным присутствовать на коллегии министерства здравоохранения Пермского края, поскольку убеждён, что медицинская отрасль является ключевой для нашего государства, и для Пермского края в частности".Вручением наград открылось заседание краевой коллегии министерства здравоохранения, кроме медали Натальи Корягиной, губернатор вручил нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» ещё двадцати одному сотруднику медицинских организаций Пермкского края.Эти знаки вручают по приказу министра здравоохранения России за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд - по сути формулировка говорит сама за себя, у каждого выходящего на сцену за плечами опыт накопленный годами работы. Андрей Котомин, главный врач Осинской ЦРБ: "Прежде всего хотел бы поблагодарить своих коллег по больнице, это - награда всего коллектива, и сейчас, при получении, думал - я в здравоохранении более тридцати лет, что если б снова коснулось, я бы безоговорочно поступил бы только на врачебную дорогу".Вирус ещё не побеждён окончательно, так что на коллегии врачи подвели итоги прошлого года, обсудили предстоящие планы - их немало. Это и вакцинация, и модернизация первичного звена, оснащение оборудованием, развитие системы медицинской реабилитации, и многое другое, с одной целью - чтобы жители края были здоровы.