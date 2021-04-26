В Перми задержан водитель, сбивший насмерть пешехода на Красавинском мосту

Водитель, сбивший пешехода на Красавинском мосту, задержан. ДТП произошло 24 апреля в 18:40. По автодороге "Подъезд к автодороге М-7 Волга" в направлении ул. Берег Камы двигался автомобиль «Хендай», водитель которого на 490 км трассы допустил наезд на пешехода 1975 года рождения. По предварительной информации, мужчина двигался по краю проезжей части. Пострадавший с различными травмами был госпитализирован в больницу, где вскоре скончался. Водитель с места ДТП скрылся.В течение суток правонарушитель был установлен и задержан. Им оказался гражданин 1987 года рождения, не имеющий водительского удостоверения."Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а так же к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.