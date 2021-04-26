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В Перми задержан водитель, сбивший насмерть пешехода на Красавинском мосту
В течение суток правонарушитель был установлен и задержан. Им оказался гражданин 1987 года рождения, не имеющий водительского удостоверения.
"Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а так же к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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